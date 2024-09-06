Пентагон: Союзники Украины обсудят в Рамштайне передачу Киеву ПВО и боеприпасов

Союзники Киева во время встречи на авиабазе Рамштайн в Германии обсудят передачу Украине боеприпасов и систем противовоздушной обороны, говорится на сайте Пентагона со ссылкой на заявление заместителя пресс-секретаря Минобороны США Сабрину Сингх.

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«Мы знаем, что ПВО является одним из главных приоритетов для украинцев», — указала она. Также будут обсуждаться поставки снарядов калибра 155 мм.

Ранее стало известно, что США хотят в ближайшие недели объявить о новом пакете помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияНАТОУкраина

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