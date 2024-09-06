Британия направит Киеву 650 многоцелевых ракет Martlet
6 сентября 202404:33
Британия направит Украине 650 многоцелевых ракет Martlet, сообщает РИА Новости.
Речь идет о контракте на $213 млн. Первая партия ожидается до конца текущего года.
Ранее стало известно, что США хотят в ближайшие недели объявить о новом пакете помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru