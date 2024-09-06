Британия направит Киеву 650 многоцелевых ракет Martlet

Британия направит Украине 650 многоцелевых ракет Martlet, сообщает РИА Новости.

Путин подтвердил готовность к переговорам с Киевом на базе соглашений в Стамбуле

Речь идет о контракте на $213 млн. Первая партия ожидается до конца текущего года.

Ранее стало известно, что США хотят в ближайшие недели объявить о новом пакете помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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