Минфин Украины: Оборонные расходы в 2023 году превысили 49 миллиардов долларов
Украина в 2023 году потратила на оборону 49,1 миллиарда долларов, сообщает украинский Минфин.
Так, расходы составили 1 843,8 миллиарда гривен и превысили 60% от всей суммы общего фонда госбюджета.
Ранее президент США Джо Байден подписал проект оборонного бюджета на 2024 финансовый год в размере $886,3 млрд, который ранее одобрили палата представителей и сенат. Об этом сообщили в Белом доме. В оборонный бюджет заложены $800 млн на помощь Украине, при этом предусмотрено введение новых механизмов надзора за военной помощью, направляемой Киеву, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru