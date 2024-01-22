Минфин Украины: Оборонные расходы в 2023 году превысили 49 миллиардов долларов

Украина в 2023 году потратила на оборону 49,1 миллиарда долларов, сообщает украинский Минфин.

Так, расходы составили 1 843,8 миллиарда гривен и превысили 60% от всей суммы общего фонда госбюджета.

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Ранее президент США Джо Байден подписал проект оборонного бюджета на 2024 финансовый год в размере $886,3 млрд, который ранее одобрили палата представителей и сенат. Об этом сообщили в Белом доме. В оборонный бюджет заложены $800 млн на помощь Украине, при этом предусмотрено введение новых механизмов надзора за военной помощью, направляемой Киеву, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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