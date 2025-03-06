Пентагон подтвердил приостановку поставок оружия Киеву

Приостановка поставок Киеву всех видов военной помощи со стороны Вашингтона действует с 02.00 мск 4 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны США.

СМИ: Трамп решил полностью прекратить поставки оружия Киеву

Решение о паузе в поставках вооружений относится, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.

Это ставят под угрозу способность Украины вести боевые действия в критический момент, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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