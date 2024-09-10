Пентагон: Поддержка ПВО Украины остается приоритетом для США
Обеспечение Украины системами противовоздушной обороны остается приоритетом военной помощи со стороны США. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
Он отметил, что данный аспект поддерживается на протяжении долгого времени, и в будущем изменений не предвидится.
По его словам, США работают над удовлетворением как срочных потребностей Украины, так и долгосрочных задач, взаимодействуя с оборонными предприятиями для поддержания ВСУ.
Россия осуждает любую военную помощь Украине со стороны Запада, подчеркивая, что она мешает началу мирных переговоров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что новые поставки оружия Украине не повлияют на ситуацию на фронте, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru