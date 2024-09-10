Пентагон: Поддержка ПВО Украины остается приоритетом для США

По его словам, США работают над удовлетворением как срочных потребностей Украины, так и долгосрочных задач, взаимодействуя с оборонными предприятиями для поддержания ВСУ.

Россия осуждает любую военную помощь Украине со стороны Запада, подчеркивая, что она мешает началу мирных переговоров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что новые поставки оружия Украине не повлияют на ситуацию на фронте, передает «Радиоточка НСН».