Пентагон: Поддержка ПВО Украины остается приоритетом для США

Обеспечение Украины системами противовоздушной обороны остается приоритетом военной помощи со стороны США. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Он отметил, что данный аспект поддерживается на протяжении долгого времени, и в будущем изменений не предвидится.

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По его словам, США работают над удовлетворением как срочных потребностей Украины, так и долгосрочных задач, взаимодействуя с оборонными предприятиями для поддержания ВСУ.

Россия осуждает любую военную помощь Украине со стороны Запада, подчеркивая, что она мешает началу мирных переговоров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что новые поставки оружия Украине не повлияют на ситуацию на фронте, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
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