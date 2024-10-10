Пентагон отложил заседание по военной помощи Украине на неопределенный срок

Заседание контактной группы, которое должно было состояться 12 октября для обсуждения военной помощи Украине, было отложено на неопределенный срок. Об этом во время бифинга. сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер.

Он отметил, что новая дата и место проведения встречи пока не определены, и этот вопрос все еще рассматривается.