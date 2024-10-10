Пентагон отложил заседание по военной помощи Украине на неопределенный срок

Заседание контактной группы, которое должно было состояться 12 октября для обсуждения военной помощи Украине, было отложено на неопределенный срок. Об этом во время бифинга. сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер.

Он отметил, что новая дата и место проведения встречи пока не определены, и этот вопрос все еще рассматривается.

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Ранее стало известно, что запланированная встреча лидеров Великобритании, Германии, США и Франции, которая также была приурочена к вопросу об оказании военной помощи Украине, была отменена.

Она должна была пройти в рамках заседания на авиабазе «Рамштайн» в Германии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
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