Пентагон обозначил условия финансирования Украины

США выделят 150 миллионов долларов в рамках Инициативы по помощи Украине в области безопасности после того, как Киев подтвердит значительный прогресс в оборонной реформе. Об этом пишет РИА “Новости” со ссылкой на Пентагон.

В Пентагоне призвали Украину усилить гражданский контроль над вооруженными силами, повышать прозрачность и подотчетность в вопросе промышленности и закупок, а также модернизировать оборонный сектор.

Конгресс США ранее согласовал включить в оборонный бюджет США 250 миллионов долларов на военную помощь Украине в 2021 году.