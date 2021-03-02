Пентагон обозначил условия финансирования Украины
США выделят 150 миллионов долларов в рамках Инициативы по помощи Украине в области безопасности после того, как Киев подтвердит значительный прогресс в оборонной реформе. Об этом пишет РИА “Новости” со ссылкой на Пентагон.
В Пентагоне призвали Украину усилить гражданский контроль над вооруженными силами, повышать прозрачность и подотчетность в вопросе промышленности и закупок, а также модернизировать оборонный сектор.
Конгресс США ранее согласовал включить в оборонный бюджет США 250 миллионов долларов на военную помощь Украине в 2021 году.
Россия неоднократно подчеркивает, что поставка вооружений Киеву приведет к эскалации конфликта в Донбассе. В конце февраля власти Украины заявили, что Россия поставляет оружие в Донбасс через Ростовскую область.
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