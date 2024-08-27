Пентагон не планирует пересматривать ограничения для ВСУ по ударам вглубь России

США не планируют изменять существующие ограничения на использование украинскими вооруженными силами американского оружия для ударов по российской территории, несмотря на призывы президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, сообщает РИА Новости.

Он пояснил, что американская политика остается неизменной: Украина может использовать предоставленное ей оружие для обороны от трансграничных атак и ответного огня, но ограничения на дальнобойные удары вглубь России сохраняются.