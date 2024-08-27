Пентагон не планирует пересматривать ограничения для ВСУ по ударам вглубь России
США не планируют изменять существующие ограничения на использование украинскими вооруженными силами американского оружия для ударов по российской территории, несмотря на призывы президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, сообщает РИА Новости.
Он пояснил, что американская политика остается неизменной: Украина может использовать предоставленное ей оружие для обороны от трансграничных атак и ответного огня, но ограничения на дальнобойные удары вглубь России сохраняются.
В конце мая США разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по целям в пределах 100 км от российской границы, но не по ключевым российским аэродромам. Госдепартамент заявлял, что может расширить разрешение, если Россия усилит наступление.
В середине июля глава аппарата украинского президента Андрей Ермак сообщил о возможности снятия ограничений на удары вглубь России. Позже Владимир Зеленский отметил, что давление на западных партнеров приносит результаты, и Украина начала получать позитивные сигналы по этому вопросу.
Российские власти резко осудили смягчение ограничений и предупредили о возможных последствиях, назвав требования Киева провокацией. Кремль также критически относится к поставкам оружия Украине, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru