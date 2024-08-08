Пентагон назвал нападение ВСУ на Курскую область соответствующим политике США
Действия Украины в Курской области «соответствуют политике США». Об этом в ходе брифинга заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
По ее словам, с начала конфликта США поддерживали Украину, предоставляя помощь для защиты от атак и необходимых ответных действий. Сингх добавила, что такие меры, «принимаемые Украиной для своей защиты, полностью совпадают с политическим курсом США».
В среду начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа в 5:30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек начали наступление на Курскую область с целью захвата территории. Он отметил, что продвижение украинских войск было остановлено.
В четверг Минобороны сообщило, что за два дня боев ВСУ потеряли 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, включая восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru