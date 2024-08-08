В Пентагоне заявили, что США не поддерживают удары ВСУ по территории России

США по-прежнему выступают против использования украинскими силами американского оружия для атак на российскую территорию. Об этом в ходе брифинга заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

При этом чиновница отметила, что США считают, что текущие события в Курской области не приведут к дальнейшей эскалации конфликта между Украиной и Россией.

Над Курской областью уничтожили два украинских дрона

В среду начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа в 5:30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек начали наступление на Курскую область с целью захвата территории. Он отметил, что продвижение украинских войск было остановлено.

В четверг Минобороны сообщило, что за два дня боев ВСУ потеряли 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, включая восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин, передает «Радиоточка НСН».

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