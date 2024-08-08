В Пентагоне заявили, что США не поддерживают удары ВСУ по территории России

США по-прежнему выступают против использования украинскими силами американского оружия для атак на российскую территорию. Об этом в ходе брифинга заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

При этом чиновница отметила, что США считают, что текущие события в Курской области не приведут к дальнейшей эскалации конфликта между Украиной и Россией.