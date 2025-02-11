СМИ: Пентагон приостановил реорганизацию ВВС США

Глава Пентагона Пит Хегсет поручил приостановить реорганизацию американских Военно-воздушных сил. Об этом пишет журнал Air & Space Forces Magazine со ссылкой на представителя ведомства.

В феврале прошлого года СМИ сообщали, что ВВС США готовит реорганизацию внутренней структуры, чтобы не отставать от Китая.

«Шестого февраля министр обороны поручил министерству ВВС приостановить все действия по планированию, связанные с его усилиями по [программе] "Реоптимизации для конкуренции великих держав», — указал представитель Пентагона.

Пауза продлится до утверждения нового министра и замминистра ВВС, которые смогут пересмотреть планы реорганизации. Назначение чиновников может занять несколько месяцев.

Ранее Пентагон поручил всем военно-учебным заведениям США учить военнослужащих, что «Америка и ее основополагающие документы остаются самой мощной силой в истории человечества», пишет «Свободная пресса».

