Патриарх Филарет отказался подписать устав ПЦУ
Бывший глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет Денисенко отказался подписать устав «новой церкви» — ПЦУ, заявил предстоятель неканонической церковной структуры Епифаний Думенко.
Он отметил, что сожалеет, что решение не было подписано одним членом — патриархом Филаретом. При этом документ считается действительным, если его не подписал один член Синода.
По его словам, остальные члены решили, что ПЦУ (Православная церковь Украины — прим. НСН) будет руководствоваться священным писанием, священным преданием и тем уставом, который был принят 15 декабря 2018 года, отмечает RT.
Также Думенко сообщил, что остальные члены Синода пытались убедить Филарета в том, что его структуры уже не существует, так как она легла в основу ПЦУ.
Ранее патриарх Филарет обвинил главу новой Православной церкви Украины митрополита Епифания и президента страны Петра Порошенко в нарушении договорённостей объединительного собора.
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