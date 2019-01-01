Украина

Патриарх Филарет отказался подписать устав ПЦУ

24 мая16:59

Бывший глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет Денисенко отказался подписать устав «новой церкви» — ПЦУ, заявил предстоятель неканонической церковной структуры Епифаний Думенко.

Он отметил, что сожалеет, что решение не было подписано одним членом — патриархом Филаретом. При этом документ считается действительным, если его не подписал один член Синода.

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По его словам, остальные члены решили, что ПЦУ (Православная церковь Украины — прим. НСН) будет руководствоваться священным писанием, священным преданием и тем уставом, который был принят 15 декабря 2018 года, отмечает RT.

Также Думенко сообщил, что остальные члены Синода пытались убедить Филарета в том, что его структуры уже не существует, так как она легла в основу ПЦУ.

Ранее патриарх Филарет обвинил главу новой Православной церкви Украины митрополита Епифания и президента страны Петра Порошенко в нарушении договорённостей объединительного собора.

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ФОТО: Википедия
ТЕГИ:Православная Церковь Украины