Патриарх Филарет отказался подписать устав ПЦУ

По его словам, остальные члены решили, что ПЦУ (Православная церковь Украины — прим. НСН) будет руководствоваться священным писанием, священным преданием и тем уставом, который был принят 15 декабря 2018 года, отмечает RT.

Также Думенко сообщил, что остальные члены Синода пытались убедить Филарета в том, что его структуры уже не существует, так как она легла в основу ПЦУ.

Ранее патриарх Филарет обвинил главу новой Православной церкви Украины митрополита Епифания и президента страны Петра Порошенко в нарушении договорённостей объединительного собора.

