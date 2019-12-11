При этом текст документа не опубликован. Авторами поправок выступили глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и его зам Александр Корниенко. Речь идет о продлении действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса до конца 2020 года. Ранее об этом на встрече «нормандской четверки» заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев ранее заявил в эфире НСН, что сорван развод войск по вине украинской стороны, а президент Владимир Зеленский при этом демонстрирует свое бессилие.

«У меня нет сомнений, что стрельбу организовала украинская сторона для того, чтобы не проводить развод войск. Они срывают развод войск, потому что Зеленский панически боится выступления добробатов, ветеранов, радикалов. Андрей Билецкий (лидер Национального Корпуса, первый командир полка «Азов» — НСН) заявил, что они войдут в эти населенные пункты. Зеленский показывает свое бессилие. Если он не может организовать развод войск даже на части фронта, то как он сможет потом убрать войска со всего фронта?» — сказал собеседник НСН.

