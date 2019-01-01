Украина

Партия Зеленского набирает 42,52% после обработки 62% бюллетеней на выборах в Раду

22 июля14:51

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду. После обработки 62,48% бюллетеней она набирает 42,52% голосов. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия республики.

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Второе место сохраняется за «Оппозиционной платформой — За жизнь» Юрия Бойко. Эту политическую силу поддерживают 13,01% избирателей, принявших участие в голосовании. На третьем месте идёт партия «Европейская солидарность» бывшего президента Петра Порошенко - 8,52%, отмечает RT.

Также в парламент проходят «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко с 8,02% и «Голос» Святослава Вакарчука - 6,3%. Ранее Центризбирком признал выборы на Украине состоявшимися. Комитет избирателей заявил, что не нашёл серьёзных нарушений. Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье, 21 июля.

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ФОТО: ze2019.com
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийВерховная РадаВыборы