Партия Зеленского набирает 42,52% после обработки 62% бюллетеней на выборах в Раду

Второе место сохраняется за «Оппозиционной платформой — За жизнь» Юрия Бойко. Эту политическую силу поддерживают 13,01% избирателей, принявших участие в голосовании. На третьем месте идёт партия «Европейская солидарность» бывшего президента Петра Порошенко - 8,52%, отмечает RT.

Также в парламент проходят «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко с 8,02% и «Голос» Святослава Вакарчука - 6,3%. Ранее Центризбирком признал выборы на Украине состоявшимися. Комитет избирателей заявил, что не нашёл серьёзных нарушений. Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье, 21 июля.

