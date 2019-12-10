Путина озаботили Instagram-«телочками» на Парадах Победы

В ходе заседания Совета по правам человека при президенте РФ Владимира Путина спросили, почему ветераны Великой Отечественной войны не могут попасть на московский Парад Победы, а разного рода «гламурные инстателочки» - могут.

Об этом главу государства спросила журналистка и общественный деятель Екатерина Винокурова.

В ответ Путин заявил, что ветеранов приглашают на трибуну каждый год, и их невозможно не заметить. Правда, президент допустил, что туда же, возможно, просачивается и «гламур». По его словам, он никогда не обращал на это внимания в связи с занятостью тем, что происходит на Параде.

«Но посмотрю повнимательнее», - пообещал Путин.

Ранее, в мае этого года российская Instagram-блогерша и модель Александра Маркина опубликовала фото именного приглашения на трибуну московского Парада, чем вызвало недовольство пользователей соцсетей.

