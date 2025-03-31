Партия Порошенко опровергла связь депутата с инцидентом у военкомата

По данным партии, Ищенко передал следствию записи с камер наблюдения своего предприятия, расположенного рядом с военкоматом, и дал соответствующие показания.

Ранее издание «Страна.ua» сообщило, что депутата задержали по подозрению в размещении противотанковой мины у входа в военкомат в Криворожском районе, передает «Радиоточка НСН».

