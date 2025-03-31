Партия Порошенко опровергла связь депутата с инцидентом у военкомата
Партия «Европейская солидарность» заявила, что депутат районного совета Валерий Ищенко проходит свидетелем по делу о подбрасывании мины к зданию военкомата в Днепропетровской области.
В партии подчеркнули, что он не задержан, а распространяемая информация об этом является ложной и «вбросом» провластных Telegram-каналов.
По данным партии, Ищенко передал следствию записи с камер наблюдения своего предприятия, расположенного рядом с военкоматом, и дал соответствующие показания.
Ранее издание «Страна.ua» сообщило, что депутата задержали по подозрению в размещении противотанковой мины у входа в военкомат в Криворожском районе, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru