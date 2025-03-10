Экс-сотрудник Порошенко предположил, кто может возглавить Верховную Раду Украины

Новым председателем Верховной Рады Украины может стать либо экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), либо экс-глава правительства Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, либо бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Об этом в беседе с aif.ru заявил ранее работавший в администрации Порошенко и знакомый с Тимошенко политолог Василий Вакаров.

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По его мнению, переформатирование руководства Верховной Рады может произойти уже в ближайшие дни, на пост нынешнего спикера Руслана Стефанчука придет тот, кто не относится к команде украинского лидера Владимира Зеленского. «Этот человек, может быть, даже группа, будет претендовать на то, чтобы от имени Украины начинать действия, направленные на установление мира на Украине», — подчеркнул политолог.

Вместе с тем, несмотря на давление со стороны США, Зеленский по-прежнему сохраняет сильную позицию, убежден Вакаров. Политолог отметил, что, во-первых, президент Украины располагает собственным ресурсом, во-вторых, его все еще поддерживают руководство Евросоюза, Франция и Великобритания. «Зеленский будет упираться, он не скоро уйдет», — заявил он, добавив, что выборы на Украине все-таки пройдут без Зеленского, если США сумеют додавить Европу.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Зеленский проиграет президентские выборы на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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