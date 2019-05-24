Партия Петра Порошенко решила сменить название
Партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность» сменит название. Из него исчезнет имя ее лидера, бывшего президента Украины, пишут «Известия» со ссылкой на «Интерфакс-Украина». По словам источника в политическом объединении, новым названием станет «Европейская солидарность».
Ближайший съезд партии состоится 31 мая.
Ранее украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв заявил в эфире НСН, что критикой президента Зеленского лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко борется с Петром Порошенко.
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