Панама заподозрила Порошенко в отмывании денег

Правоохранительные органы Панамы открыли уголовное дело в отношении Петра Порошенко по подозрению в отмывании денег. Об этом сообщил бывший заместитель главы администрации президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.

Он утверждает, что панамские власти сначала провели проверку сведений о том, что Порошенко и его подручные скрывали в этой стране «преступные доходы, активы и собственность», уходили от уплаты налогов на Украине, а также отмывали незаконно полученные средства.

После этого, по словам Портнова, он под присягой дал показания панамскому адвокату о неприглядных делах экс-президента Украины, и на основании этих данных было возбуждено уголовное дело, передает ТАСС

Как подчеркнул украинский юрист, финансовые и торговые офшорные сделки Петр Порошенко проводил в самые трагические дни для страны. Портнов пообещал продемонстрировать наглядно, как и чем экс-президент торговал, когда отправлял граждан своей страны на войну в Донбасс.

Ранее директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба сообщил, что расследуется 11 уголовных дел, фигурантами которых стали Порошенко и других высокопоставленные чиновники и должностные лица. Позже, как отмечает РИА ФАН, было объявлено об открытии ещё одного уголовного дела в отношении экс-президента – о выезде на отдых на Мальдивы по поддельным паспортам.

