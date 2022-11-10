Памятники Щорсу и Ватутину планируют снести в Киеве

Также он рассказал, что было поддержано предложение о создании комиссии по подготовке предложений об эксгумации и захоронении останков Ватутина на военном кладбище. Военачальник, погибший в 1944 году, похоронен в Мариинском парке у Верховной рады Украины.

9 ноября председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям лиц, причастных к сносу и порче памятников на территории Украины. Такое распоряжение поступило в связи с демонтажем в Ужгороде монумента «Украина — освободителям», посвященного 25-летней годовщине победы над фашистскими захватчиками. Еще одним поводом стал факт осквернения вандалами памятника Александру Суворову в Одессе.

Как ранее сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», Россия продолжит поднимать проблему сноса памятников воинам-освободителям на международных площадках. На Украине сносить их начали в 2014 году под лозунгом декоммунизации. В последнее время власти страны борются не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

