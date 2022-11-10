Памятники Щорсу и Ватутину планируют снести в Киеве
Памятники советским военачальникам Николаю Щорсу и Николаю Ватутину планируют снести в столице Украины. Об этом сообщил глава общественного движения «Родная страна» Николай Томенко.
«Экспертный совет по преодолению последствий русификации и тоталитаризма поддержал мое предложение по демонтажу и переносу памятника Николаю Щорсу из общественного в музейное пространство, а также инициативу Павла Гай-Нижника о демонтаже и переносе из общественного в музейное пространство памятника Николаю Ватутину», — написал Томенко в одной из соцсетей.
Также он рассказал, что было поддержано предложение о создании комиссии по подготовке предложений об эксгумации и захоронении останков Ватутина на военном кладбище. Военачальник, погибший в 1944 году, похоронен в Мариинском парке у Верховной рады Украины.
9 ноября председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям лиц, причастных к сносу и порче памятников на территории Украины. Такое распоряжение поступило в связи с демонтажем в Ужгороде монумента «Украина — освободителям», посвященного 25-летней годовщине победы над фашистскими захватчиками. Еще одним поводом стал факт осквернения вандалами памятника Александру Суворову в Одессе.
Как ранее сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», Россия продолжит поднимать проблему сноса памятников воинам-освободителям на международных площадках. На Украине сносить их начали в 2014 году под лозунгом декоммунизации. В последнее время власти страны борются не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 594 / сут.
Умерли
391 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+7 623 / сут.
- Суд признал законным включение Макаревича* в список иноагентов
- Генсек НАТО заявил о крупнейших мировых киберучениях в Эстонии
- Путин поручил кабмину сохранить часть пособий работающим родителям
- СМИ: Зеленский не поедет на саммит G20
- В Швеции не знают кто стоит за взрывами на «Северных потоках»
- Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к YouTube-каналу «БелРос»
- Супруга Арестовича назвала русский язык родным
- Объем отечественного экспорта существенно снизился из-за антироссийских санкций
- Памятники Щорсу и Ватутину планируют снести в Киеве
- СМИ: Роднина призвала закрыть российские футбольные клубы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru