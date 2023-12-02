На Украине жители двух сел отказались сносить советские памятники

Против демонтажа монументов высказались села Загорье-Кукольницкое и Кинашев. Местные жители «говорят, что пусть стоят».

«Кстати, на этих памятниках есть фамилии тех, кто погиб от ОУН и УПА (признанные экстремистскими и запрещенные в России организации)», — написал Коретчук в соцсетях.

По словам директора музея, у него произошел «разрыв шаблонов».

«Что тогда можно хотеть от восточных и южных регионов?» — указал Коретчук.

Ранее власти Одессы призвали не разрушать памятники российскому поэту Александру Пушкину и князю Михаилу Воронцову, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

