На Украине жители двух сел отказались сносить советские памятники
Жители двух населенных пунктов на западе Украины выступили против сноса памятников советским воинам. Об этом заявил директор Ивано-Франковского «областного музея освободительной борьбы имени Бандеры» Ярослав Коретчук.
Против демонтажа монументов высказались села Загорье-Кукольницкое и Кинашев. Местные жители «говорят, что пусть стоят».
«Кстати, на этих памятниках есть фамилии тех, кто погиб от ОУН и УПА (признанные экстремистскими и запрещенные в России организации)», — написал Коретчук в соцсетях.
По словам директора музея, у него произошел «разрыв шаблонов».
«Что тогда можно хотеть от восточных и южных регионов?» — указал Коретчук.
Ранее власти Одессы призвали не разрушать памятники российскому поэту Александру Пушкину и князю Михаилу Воронцову, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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