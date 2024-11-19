Падение Patriot стало причиной гибели жителей Одессы
19 ноября 202400:03
Падение ракеты зенитного ракетного комплекса Patriot стало причиной гибели десяти жителей Одессы, сообщает «Лента.ру».
На появившихся снимках запечатлены обломки ракеты производства США. Пресс-служба командования Военно-воздушных сил Вооруженных сил Украины заявила, что причиной произошедшего стала работа украинских систем противовоздушной обороны.
Отмечается, что ракета упала в жилом секторе Приморского района.
Ранее Минобороны РФ заявило о поражении двух пусковых установок Patriot ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru