От перемены стратегии Зеленского в Донбассе ничего не поменяется

Поменять стратегию по возвращению Донбасса, принятую Петром Порошенко, решил украинский президент Владимир Зеленский, поскольку считает, что она не работает. Как заявила депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Марина Бардина, глава Украины стремится придать более официальный статус украинским делегатам в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире НСН заявил, что от смены стратегии украинского президента положение дел на юго-востоке Украины не изменится.

«Давно Ермак (Андрей Ермак, глава офиса президента Украины - прим.НСН) пытается ввести в состав переговорной группы со стороны Украины перемещенных лиц из Донбасса и заявить, что именно эти представители будут вести переговоры. Это укладывается в украинскую стратегию более раннего времени. Они и раньше говорили, что отказываются вести переговоры с предствителями ДНР и ЛНР, только не додумывались назначить собственных представителей. Это дело гиблое, потому что даже с точки зрения международного права надо вести переговоры с людьми, которые реально контролируют территорию. Что контролируют те, кого найдет Ермак, я не знаю. Так что ничего не изменится», - сказал эксперт.

Он также напомнил, что в Киеве уже заявляли о готовности отказаться от Минских соглашений.

«Они говорили, что есть к осени не будет достигнут прогресс, если не будут приняты украинские условия, они дезавуируют Минские соглашения. В таком случае Зеленский останется с войной, но без соглашений», - заключил Ищенко.

Ранее бывший спикер парламента Новороссии Олег Царёв рассказал НСН, почему Киев не собирается вести переговоры с нынешними представителями самопровозглашённых республик Донбасса.

