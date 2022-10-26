Останки князя Потемкина и его памятник эвакуировали из Херсона
Останки основателя Херсона князя Григория Потемкина-Таврического эвакуированы из города по соображениям безопасности. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Останки сподвижника Екатерины Великой были захоронены в Свято-Екатерининском соборе на правом берегу Днепра.
Сальдо пообещал вернуть в дальнейшем останки на место. Кроме того, памятник Потемкину также демонтировали с постамента в центре областного центра. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», до этого такая же операция по вывозу был проделана с памятниками полководцу Александру Суворову и адмиралу Федору Ушакову.
Григорий Потемкин-Таврический считается основателем Херсона. Исторический памятник князю был воссоздан в Херсоне в 2003 году по инициативе Сальдо, когда он занимал пост мэра города.
Российские власти Херсонской области на прошлой неделе объявили об эвакуации жителей города с правого на левый берег Днепра из-за ударов вооруженных сил Украины и предполагаемого наступления ВСУ.
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