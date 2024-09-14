Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что американская политическая элита считает себя превосходящей украинцев по рождению. Об этом он заявил в интервью журналистке из Луганска Фаиной Савенковой, сообщает РИА Новости.

По словам Уотерса, лидеры американской политической сцены, такие как Байден, Трамп и Харрис, уверены, что по своему происхождению они превосходят украинцев. Он добавил, что эта идея о превосходстве затрудняет Западу, особенно США, принятие принципов универсальных прав человека.