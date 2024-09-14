Основатель Pink Floyd Уотерс заявил, что власти США считают себя выше украинцев

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что американская политическая элита считает себя превосходящей украинцев по рождению. Об этом он заявил в интервью журналистке из Луганска Фаиной Савенковой, сообщает РИА Новости.

По словам Уотерса, лидеры американской политической сцены, такие как Байден, Трамп и Харрис, уверены, что по своему происхождению они превосходят украинцев. Он добавил, что эта идея о превосходстве затрудняет Западу, особенно США, принятие принципов универсальных прав человека.

СМИ: Основатель Pink Floyd Уотерс готов выступить в России

На заседании Совета Безопасности ООН в феврале 2023 года Роджер Уотерс заявил, что не считает российскую операцию на Украине неспровоцированной, и осудил действия провокаторов.

Он также призвал президента США Джо Байдена, президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского к переговорам о прекращении огня на Украине. Помимо этого, Уотерс выступал против поставок западного вооружения Киеву, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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