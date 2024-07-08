Орбан: в последующие 2-3 месяца жертв на Украине будет больше, чем за последние полгода

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан интервью Bild выразил опасения относительно усиления конфронтации, заявив, что в последующие два-три месяца жертв конфликта на Украине будет больше, чем за последние полгода.

«Там больше оружия, и россияне настроены решительно. <...> Обе стороны вкладывают в это большие усилия. Даже украинцы стали оптимистичнее, так как получили много качественного оружия», — сказал он.

Орбан сообщил, что из Пекина направляется в Вашингтон

Орбан посетил Киев 2 июля, затем 5 июля совершил официальный визит в Москву. Премьер Венгрии подчеркнул важность диалога и прямых переговоров между всеми сторонами конфликта, отмечает газета «Известия».

Орбан посетил Киев 2 июля, затем 5 июля совершил официальный визит в Москву. Премьер Венгрии подчеркнул важность диалога и прямых переговоров между всеми сторонами конфликта, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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