Орбан: в последующие 2-3 месяца жертв на Украине будет больше, чем за последние полгода

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан интервью Bild выразил опасения относительно усиления конфронтации, заявив, что в последующие два-три месяца жертв конфликта на Украине будет больше, чем за последние полгода.

«Там больше оружия, и россияне настроены решительно. <...> Обе стороны вкладывают в это большие усилия. Даже украинцы стали оптимистичнее, так как получили много качественного оружия», — сказал он.