Орбан сообщил, что из Пекина направляется в Вашингтон

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что из Пекина он направляется в Вашингтон в продолжении своей миротворческой миссии по Украине. Об этом венгерский политик сообщил на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Орбан 8 июля прибыл в Китай в рамках своей «миротворческой миссии» с целью урегулирования конфликта на Украине. Там он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Следующая остановка - Вашингтон», - подписал Орбан кадры улетающего из Пекина самолета, которые он разместил на страницах своей соцсети. До этого момента политик не анонсировал программу визита в США.

Ранее 5 июля Орбан провел встречу с президентом России Владимиром Путиным в рамках своего визита в Москву, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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