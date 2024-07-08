Орбан сообщил, что из Пекина направляется в Вашингтон

Орбан 8 июля прибыл в Китай в рамках своей «миротворческой миссии» с целью урегулирования конфликта на Украине. Там он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Следующая остановка - Вашингтон», - подписал Орбан кадры улетающего из Пекина самолета, которые он разместил на страницах своей соцсети. До этого момента политик не анонсировал программу визита в США.

Ранее 5 июля Орбан провел встречу с президентом России Владимиром Путиным в рамках своего визита в Москву, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

