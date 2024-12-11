Орбан сообщил об отказе Киева от предложения о прекращении огня на Рождество

Венгрия предложила Украине прекратить огонь и провести обмен пленными на Рождество, однако Киев отклонил это предложение. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление венгерского премьера Виктора Орбана.

Он также репостнул публикацию из X Зеленского, где тот выражал надежду на то, что Орбан «по крайней мере не будет звонить [бывшему президенту Сирии Башару] Асаду в Москву» после его визита туда 8 декабря.

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Орбан провел телефонные переговоры с президентом Владимиром Путиным 11 декабря, в ходе которых выразил заинтересованность в содействии политико-дипломатическому разрешению кризиса на Украине, в том числе через контакты с рядом западных лидеров.

Венгерский премьер отметил, что предпринимает различные дипломатические шаги для поиска путей прекращения огня и мирных переговоров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Шарифулин
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