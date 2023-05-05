Орбан назвал Украину древней венгерской землей

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире местного Kossuth Radio назвал Украину древней венгерской землей.

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Политик заявил, что нынешняя часть Украины - это древняя венгерская земля, которая сегодня находится в составе Украины. И в этой стране тоже живут венгры, которые принимают участие в боевых действиях, а потому Будапешт вдвойне заинтересован в мире.

Ранее Орбан заявил, что в конфликте на Украине не будет победителей, и призвал не надеяться на победу над ядерной державой, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/European People's Party
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