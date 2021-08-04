Опрос: За досрочные президентские выборы выступают более 40% украинцев

Более 60% опрошенных жителей Украины не одобряет деятельность президента Владимира Зеленского. При этом, более 40% выступают за досрочные президентские выборы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Участники опроса также заявили об ухудшении уровня жизни за последний год. Более 47% завили, что, по субъективным ощущениям, по сравнению с летом прошлого года их семьи сейчас живут хуже. Также почти 69% украинцев заявили, что «дела в стране идут в неправильном направлении».