Украина

Опрос: Деятельностью Зеленского довольна половина украинцев

19 июня14:41

Почти половина жителей Украины довольны деятельностью нового президента Владимира Зеленского. Об этом говорят данные опроса, предоставленные социологической группой «Рейтинг». Авторы исследования отмечают, что противоположной точки зрения придерживаются 14% опрошенных, а ещё 38% респондентов пока не смогли сформировать своё отношение к главе государства.

Помимо этого социологам удалось выяснить, что работа Верховной рады не удовлетворяет почти 90% респондентов.

Зеленский объяснил свою безучастность во время приступа Меркель

Как напоминает Ura.ru, накануне Владимир Зеленский рассказал о том, с какой фразы он начнет разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

«Донбасс и Крым — это Украина», — так президент Украины ответил на вопрос немецкого издания Bild о том, что он скажет Путину при первой встрече.

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ФОТО: twitter.com/ZelenskyyUa
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