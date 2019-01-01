Опрос: Деятельностью Зеленского довольна половина украинцев

Почти половина жителей Украины довольны деятельностью нового президента Владимира Зеленского. Об этом говорят данные опроса, предоставленные социологической группой «Рейтинг». Авторы исследования отмечают, что противоположной точки зрения придерживаются 14% опрошенных, а ещё 38% респондентов пока не смогли сформировать своё отношение к главе государства.

Помимо этого социологам удалось выяснить, что работа Верховной рады не удовлетворяет почти 90% респондентов.