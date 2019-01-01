Опрос: Деятельностью Зеленского довольна половина украинцев
Почти половина жителей Украины довольны деятельностью нового президента Владимира Зеленского. Об этом говорят данные опроса, предоставленные социологической группой «Рейтинг». Авторы исследования отмечают, что противоположной точки зрения придерживаются 14% опрошенных, а ещё 38% респондентов пока не смогли сформировать своё отношение к главе государства.
Помимо этого социологам удалось выяснить, что работа Верховной рады не удовлетворяет почти 90% респондентов.
Как напоминает Ura.ru, накануне Владимир Зеленский рассказал о том, с какой фразы он начнет разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
«Донбасс и Крым — это Украина», — так президент Украины ответил на вопрос немецкого издания Bild о том, что он скажет Путину при первой встрече.
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