Зеленский объяснил свою безучастность во время приступа Меркель
Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, почему ничего не предпринял, стоя рядом с канцлером Германии Ангелой Меркель, которой стало плохо во время их встречи в Берлине.
Украинский президент заверил, что Меркель рядом с ним ничто не угрожало.
«Я стоял рядом с ней, и поверьте мне, она была в безопасности», — цитирует Ura.ru ответ Зеленского журналистам во время пресс-конференции по итогам переговоров.
Немецкий канцлер Ангела Меркель почувствовала себя плохо на красной дорожке во время исполнения гимна Германии, сообщает РЕН ТВ. На кадрах с мероприятия видно, что ее начала одолевать сильная дрожь, с которой Меркель старалась, но никак не могла справиться. Стоявший рядом Зеленский никак не реагировал на недомогание немецкого политика и пытался смотреть вперед.
Позднее сама Меркель объяснила свое состояние обезвоживанием. Она рассказала, что после всего произошедшего выпила несколько бутылок воды, и ей стало гораздо лучше, пишут «Дни.ру».
Ранее немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН не поверил в готовность Меркель уйти на покой.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В аварии с автобусом в Краснодарском крае пострадали 17 человек
- Помпео пригрозил Ирану ответом в случае гибели американских военных
- Минобороны поменяет правила присвоения звания «старший лейтенант»
- Телеканал в Нидерландах назвал имена причастных к крушению «Боинга» в Донбассе
- Зеленский объяснил свою безучастность во время приступа Меркель