Зеленский объяснил свою безучастность во время приступа Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, почему ничего не предпринял, стоя рядом с канцлером Германии Ангелой Меркель, которой стало плохо во время их встречи в Берлине.

Украинский президент заверил, что Меркель рядом с ним ничто не угрожало.

«Я стоял рядом с ней, и поверьте мне, она была в безопасности», — цитирует Ura.ru ответ Зеленского журналистам во время пресс-конференции по итогам переговоров.

Немецкий канцлер Ангела Меркель почувствовала себя плохо на красной дорожке во время исполнения гимна Германии, сообщает РЕН ТВ. На кадрах с мероприятия видно, что ее начала одолевать сильная дрожь, с которой Меркель старалась, но никак не могла справиться. Стоявший рядом Зеленский никак не реагировал на недомогание немецкого политика и пытался смотреть вперед.