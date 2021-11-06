Опрос: 6% украинцев готовы к вооруженному восстанию

Специалисты выясняли, что украинцы будут делать в случае нарушения прав и свобод и на какие формы протеста готовы пойти. В качестве вариантов упоминались перекрытие дорог, пикетирование и бойкот власти. В частности, 6% респондентов выразили готовность участвовать в вооруженных протестах.

Отмечается, что более половины опрошенных полагают, что их права и свободы нарушаются. Однако большинство из них не готово к активным протестным действиям.

