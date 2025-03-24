Оператор и водитель телеканала «Звезда» погибли в зоне СВО

Телеканал «Звезда» сообщил о гибели оператора Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели в зоне специальной военной операции (СВО).

В заявлении канала говорится, что трагический инцидент произошел во время выполнения профессионального долга.

Корреспондент «Известий» Александр Федорчак погиб в зоне спецоперации

Также сообщается, что Панов и Сиркели работали в одной съемочной группе с корреспондентом «Известий» Александром Федорчаком, который также погиб в ходе выполнения своей журналистской работы.

Обстоятельства гибели сотрудников телеканала и журналиста «Известий» уточняются, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
ТЕГИ:ГибельУкраинаСпецоперация

Горячие новости

Все новости

партнеры