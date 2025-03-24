Оператор и водитель телеканала «Звезда» погибли в зоне СВО
Телеканал «Звезда» сообщил о гибели оператора Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели в зоне специальной военной операции (СВО).
В заявлении канала говорится, что трагический инцидент произошел во время выполнения профессионального долга.
Также сообщается, что Панов и Сиркели работали в одной съемочной группе с корреспондентом «Известий» Александром Федорчаком, который также погиб в ходе выполнения своей журналистской работы.
Обстоятельства гибели сотрудников телеканала и журналиста «Известий» уточняются, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Сенаторы США призвали Трампа передать Киеву замороженные активы России
- СМИ: Депутаты ГД предложили ввести наказание за подкармливание бездомных собак
- Главред The Atlantic случайно попал в закрытый чат США о военных планах
- Оператор и водитель телеканала «Звезда» погибли в зоне СВО
- Переговоры России и США в Эр-Рияде завершились после 12 часов обсуждений
- Юра Борисов и Евгений Цыганов стали лауреатами премии «Ника»
- Фильм «Мастер и Маргарита» стал триумфатором премии «Ника»
- Юлия Снигирь удостоилась премии «Ника» за лучшую женскую роль
- Добровольская и Мадянов посмертно удостоены премии «Ника» за роли второго плана
- В России на 10% выросли продажи деловой литературы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru