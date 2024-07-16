ООН проверит данные NYT о расстреле ВСУ российских военнопленных

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) проверяет информацию, опубликованную в газете The New York Times, о случае убийства раненого российского пленного украинскими военнослужащими. Эту информацию подтвердила представительница УВКПЧ Элизабет Троссел, сообщает ТАСС.

По ее словам, УВКПЧ следит за этими сообщениями и документирует сведения о казнях пленных с начала вооруженного конфликта.

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Троссел также подчеркнула, что подобные инциденты фиксируются с обеих сторон конфликта, и призвала к немедленному прекращению казней без суда и следствия военнопленных и раненых солдат.

В статье The New York Times от 6 июля немецкий военный медик Каспар Гроссе сообщил о случаях убийства российских солдат в украинском плену. Он описал эпизод, произошедший в августе 2023 года, когда один из российских пленных обратился за помощью к группе иностранных наемников ВСУ. В ответ на его просьбу один из солдат застрелил его.

В тот же день Следственный комитет объявил о начале расследования по поводу сообщений об убийстве российского военнопленного, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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