Омбудсмен Москалькова полетела в Киев

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова вылетела в Киев, сообщили ТАСС в пресс-службе посольства России на Украине.

Цель визита омбудсмена в украинскую столицу не уточняется, отмечает RT.

Ранее стало известно, что власти России и Украины определились с количеством человек для российско-украинского обмена. Об этом сообщал РБК со ссылкой на собственные источники. По данным издания, в Россию вернутся 33 россиянина в обмен на 33 украинца. При этом омбудсмен Украины Людмила Денисова уже прибыла в Россию.

Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев в эфире НСН ранее поддержал обмен пленных россиян на украинских граждан, содержащихся в российских тюрьмах.



