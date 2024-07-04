Омбудсмен: Киевские чиновники вывезли родственников за границу с помощью сирот
Чиновники в Киеве прикрылись сиротами, чтобы вывезти своих родственников за границу, сообщил в Telegram омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец.
По его словам, сотрудники Службы по делам детей и семьи и Центра социально-психологической реабилитации детей отправили 20 своих близких сопровождать 68 детей-сирот в ФРГ. Многие из них не имели никакого отношения к данной сфере.
Отмечается, что подставные «сопровождающие» назад не вернулись, а украинские дети оказались на попечении властей Германии.
Ранее стало известно, что жители Украины часто убегают за границу через транзитную зону Молдавии на трассе Одесса-Рени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Омбудсмен: Киевские чиновники вывезли родственников за границу с помощью сирот
- Посол Антонов: Новый пакет помощи США Киеву приведёт к новым жертвам
- СМИ: Аналитики призвали не обещать Киеву членство в НАТО
- Дерипаска: России для создания экономики мечты потребуется около 12 лет
- На Украине заявили о напряженной ситуации на Торецком направлении
- Путин и Си Цзиньпин отметили бесперспективность переговоров по Украине без Москвы
- Расширен список автомобилей для госслужащих РФ
- Журналист Карлсон анонсировал интервью с Зеленским
- Еще один конгрессмен-демократ призвал Байдена выйти из предвыборной гонки
- Лавров считает, что Запад не хочет, чтобы Украина прекращала конфликт
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru