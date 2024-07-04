Омбудсмен: Киевские чиновники вывезли родственников за границу с помощью сирот

Чиновники в Киеве прикрылись сиротами, чтобы вывезти своих родственников за границу, сообщил в Telegram омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец.

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По его словам, сотрудники Службы по делам детей и семьи и Центра социально-психологической реабилитации детей отправили 20 своих близких сопровождать 68 детей-сирот в ФРГ. Многие из них не имели никакого отношения к данной сфере.

Отмечается, что подставные «сопровождающие» назад не вернулись, а украинские дети оказались на попечении властей Германии.

Ранее стало известно, что жители Украины часто убегают за границу через транзитную зону Молдавии на трассе Одесса-Рени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
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