Глагола: Два украинца отобрали оружие у пограничника и сбежали в Румынию
В Закарпатье двое мужчин отобрали оружие у пограничника и с боем перешли границу с Румынией. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский журналист Виталий Глагола.
По его словам, они были обнаружены благодаря сработавшей сигнальной мине. После этого прибывший на место пограничник сделал два предупредительных выстрела в воздух, попытавшись их остановить. Но нарушители напали на служащего границы, отобрав у него пистолет «Форт 12 Р».
Журналист также рассказал, что при побеге мужчины пять раз выстрелили в сторону пограничника, но не попали в него. При этом им удалось скрыться с оружием.
Ранее в Госпогранслужбе Украины сообщили, что граждане этой страны часто убегают через Молдавию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru