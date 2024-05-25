Глагола: Два украинца отобрали оружие у пограничника и сбежали в Румынию

В Закарпатье двое мужчин отобрали оружие у пограничника и с боем перешли границу с Румынией. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский журналист Виталий Глагола.

По его словам, они были обнаружены благодаря сработавшей сигнальной мине. После этого прибывший на место пограничник сделал два предупредительных выстрела в воздух, попытавшись их остановить. Но нарушители напали на служащего границы, отобрав у него пистолет «Форт 12 Р».

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Журналист также рассказал, что при побеге мужчины пять раз выстрелили в сторону пограничника, но не попали в него. При этом им удалось скрыться с оружием.

Ранее в Госпогранслужбе Украины сообщили, что граждане этой страны часто убегают через Молдавию.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Субботин
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