Олигарх Коломойский арестован в Киеве

Мера будет действовать два месяца с возможностью внесения залога в 509 млн гривен (более 1,3 млрд рублей). Во время оглашения постановления суда с бизнесменом рядом были его адвокаты.

СБУ считает, что Коломойский в течение семи лет (2013-2020 годы) легализовал более $13 млн. Он выводил деньги за границу через подконтрольные ему банки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

