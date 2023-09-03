Олигарх Коломойский арестован в Киеве
3 сентября 202301:30
Шевченковский районный суд Киева отправил олигарха Игоря Коломойского под стражу, сообщают «Известия».
Мера будет действовать два месяца с возможностью внесения залога в 509 млн гривен (более 1,3 млрд рублей). Во время оглашения постановления суда с бизнесменом рядом были его адвокаты.
СБУ считает, что Коломойский в течение семи лет (2013-2020 годы) легализовал более $13 млн. Он выводил деньги за границу через подконтрольные ему банки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru