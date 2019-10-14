Окровавленного Коломойского подбросили к синагоге в Киеве

Антисемитскую выходку устроили неизвестные в Киеве у Центральной хоральной синагоги Бродского на улице Шота Руставели, целью которой был бизнесмен Игорь Коломойский. Группа молодчиков в камуфлированной форме бросили на ступени молельного дома облитое красной краской чучело олигарха - его фотография была приклеена на месте лица манекена.

Как сообщат «Дни.ру», очевидцы произошедшего вызвали на место происшествия полицию. Однако провокаторы оперативно ретировались. Пока не ясно, что они хотели сказать своей выходкой и каких целей добиваются.

Наблюдатели отмечают, что антисемитская вылазка предпринята в дни празднования еврейского Праздника кущей - Суккот. В этом году он отмечается с 13 по 20 октября.