Около 200 тысяч чиновников на Украине не могут работать из-за закона о языке

Около 200 тысяч чиновников на Украине не имеют возможности приступить к работе из-за того, что у них нет сертификата о владении государственным языком. Об этом рассказал в Telegram-канале депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Максим Бужанский.

По его словам, из-за закона о языке «вся государственная машина застыла необновляемым монстром».

Историки рассудили Путина и Зеленского в споре о происхождении народов

Парламентарий возмутился тем, что «никакие пятерки в аттестатах и красные дипломы по филологии украинского языка» здесь не годятся – требуется справка Нацкомиссии по стандартам языка.

С 16 июля на Украине вступили новые нормы закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», передает ТАСС. Теперь для поступления на госслужбу нужно подавать еще один документ - сертификат об уровне владения государственным языком. Экзамены можно сдавать с 19 июля.

Ранее киевский общественник Тарас Шамайда пожаловался на детей, не умеющих говорить на украинском языке, несмотря на принятый в стране закон. Также, по его словам, многие продавцы в магазинах склоняются к использованию русского языка для общения с покупателями, передает РИА ФАН.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Официальный сайт партии «Слуга народа»
ТЕГИ:ЧиновникиУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры