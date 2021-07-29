Около 200 тысяч чиновников на Украине не могут работать из-за закона о языке

Парламентарий возмутился тем, что «никакие пятерки в аттестатах и красные дипломы по филологии украинского языка» здесь не годятся – требуется справка Нацкомиссии по стандартам языка.

С 16 июля на Украине вступили новые нормы закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», передает ТАСС. Теперь для поступления на госслужбу нужно подавать еще один документ - сертификат об уровне владения государственным языком. Экзамены можно сдавать с 19 июля.

Ранее киевский общественник Тарас Шамайда пожаловался на детей, не умеющих говорить на украинском языке, несмотря на принятый в стране закон. Также, по его словам, многие продавцы в магазинах склоняются к использованию русского языка для общения с покупателями, передает РИА ФАН.



