Офицер ВСУ возмутился блогершей, которая предпочла Украине Россию

Между офицером украинской армии и блогершей из Киева произошел конфликт из-за видео в TikTok, в котором девушка предпочла Россию Украине.

Ранее было опубликовано видео, где блогерша di.rubens отвечает на вопросы другого блогера, который предлагает ей выбрать одну из двух названных им стран, по какому критерию происходит выбор, не поясняется.

Из пар Россия — США, Россия — Белоруссия, Россия – Украина девушка называет Россию.

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На ролик обратил внимание украинский офицер Анатолий Штефан, который называет предпочтения девушки постыдными.

«Вот тебе и патриотическое воспитание», - написал военный.

После девушка ответила Штефану, назвав его в Instagram «позором украинской армии», который «воюет с мирным населением» и хочет «хайпа».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БлогерыУкраина
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