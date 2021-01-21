Офицер ВСУ возмутился блогершей, которая предпочла Украине Россию
Между офицером украинской армии и блогершей из Киева произошел конфликт из-за видео в TikTok, в котором девушка предпочла Россию Украине.
Ранее было опубликовано видео, где блогерша di.rubens отвечает на вопросы другого блогера, который предлагает ей выбрать одну из двух названных им стран, по какому критерию происходит выбор, не поясняется.
Из пар Россия — США, Россия — Белоруссия, Россия – Украина девушка называет Россию.
На ролик обратил внимание украинский офицер Анатолий Штефан, который называет предпочтения девушки постыдными.
«Вот тебе и патриотическое воспитание», - написал военный.
После девушка ответила Штефану, назвав его в Instagram «позором украинской армии», который «воюет с мирным населением» и хочет «хайпа».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,6 млн+21 152 / сут.
Умерли
67 220+597 / сут.
Выздоровели
3,0 млн+25 290 / сут.
- Срок скидки на оплату штрафов ПДД предложили увеличить
- Офицер ВСУ возмутился блогершей, которая предпочла Украине Россию
- СМИ: Чубайс уходит со всех постов РСПП
- Стала известна причина убийства женщины сиделкой
- Обнаружен новый маршрут попадания коронавируса в легкие
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru