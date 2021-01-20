Стала известна будущая жена BadСomedian
Блогер и кинокритик Евгений Баженов, известный как BadComedia, сделал предложение своей девушке. Его будущей супругой станет YouTube-блогер Катя Клэп (Екатерина Трофимова).
О помолвке объявила сама счастливая невеста, показав в своем очередном выпуске кольцо с бриллиантом от Tiffany. «Я сказала да!». - поделилась со своими подписчиками Катя Клэп.
BadСomedian традиционно молчит. Блогер не любит обсуждать свою личную жизнь, но слухи о его романе с Катей Клэп ходили уже давно. В 2017 году о его романе с Екатериной Трофимовой задал вопрос Юрий Дудь в ходе большего интервью, реакция BadСomedian не оставила никаких сомнений.
Недавно пара выложила первое совместное фото в Instagram. Дата свадьбы YouTube-блогеров пока неизвестна.
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