Стала известна будущая жена BadСomedian

Блогер и кинокритик Евгений Баженов, известный как BadComedia, сделал предложение своей девушке. Его будущей супругой станет YouTube-блогер Катя Клэп (Екатерина Трофимова).

О помолвке объявила сама счастливая невеста, показав в своем очередном выпуске кольцо с бриллиантом от Tiffany. «Я сказала да!». - поделилась со своими подписчиками Катя Клэп.

BadСomedian традиционно молчит. Блогер не любит обсуждать свою личную жизнь, но слухи о его романе с Катей Клэп ходили уже давно. В 2017 году о его романе с Екатериной Трофимовой задал вопрос Юрий Дудь в ходе большего интервью, реакция BadСomedian не оставила никаких сомнений.

Недавно пара выложила первое совместное фото в Instagram. Дата свадьбы YouTube-блогеров пока неизвестна.

