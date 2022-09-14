Офицер Марочко заявил о приближении «линии фронта» к границам ЛНР

В Ярославском районе построят порядка 150 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации

Зарегистрировать машину и получить водительские права в Москве сегодня не получится

Сервис для поиска сведений о жителях Москвы и Московской губернии до 1917 года запускают в столице

В Москве открыты более 360 временных пунктов вакцинации для питомцев

Синоптики пообещали москвичам комфортную погоду в выходные