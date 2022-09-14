Офицер Марочко заявил о приближении «линии фронта» к границам ЛНР
Линия фронта почти вплотную приблизилась к территории Луганской народной республики. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, Он оценил обстановку как сложную, хотя, по его словам, союзные силы контролирует территорию.
Как уточнил Марочко в телеэфире «Россия 1», на некоторых участках линия боевого соприкосновения уже проходит ориентировочно в 10 километрах от границ ЛНР. Он также констатировал, что натиск вооруженных сил Украины очень сильный.
Ранее член главного совета военно-гражданской администрации части Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ накопили на данном направлении значительное количество сил, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В связи с этим российские войска принимают меры к усилению линии обороны.
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