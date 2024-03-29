Офис Зеленского: семья президента заработала в 2023 году $316 тысяч

Доход семьи Владимира Зеленского за прошлый год составил 12,5 миллиона гривен (более $316 тысяч), сообщил офис президента Украины со ссылкой на его декларацию.

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Основными источниками доходов Зеленского и его семьи стали заработная плата, начисленные проценты по вкладам и поступления от аренды недвижимости. Также в декларации отражены полученные президентом средства от продажи военных облигаций.

В частности, доход от реализации облигаций внутреннего государственного займа составил более 7,4 миллиона гривен.

В интервью изданию Economist жена Зеленского Елена заявила, что ее супругу не стоит идти на второй президентский срок. Полномочия главы государства истекают в мае 2024 года, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
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