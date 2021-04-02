Офис Зеленского призвал страны НАТО повысить боеготовность на границах Украины

Замглавы офиса президента Украины Роман Машовец в ходе беседы с послом Канады Ларисой Галадзой призвал страны НАТО, которые граничат с украинским государством, повысить свою боевую готовность. Об этом пишет Газета.ру.

Машовец отметил, что безопасность в регионе можно повысить с помощью совместных учений ВС Украины и сил североатлантического альянса. По его словам, эти учения должны задействовать морской, воздушных и сухопутный компоненты.