Офис Зеленского призвал страны НАТО повысить боеготовность на границах Украины
Замглавы офиса президента Украины Роман Машовец в ходе беседы с послом Канады Ларисой Галадзой призвал страны НАТО, которые граничат с украинским государством, повысить свою боевую готовность. Об этом пишет Газета.ру.
Машовец отметил, что безопасность в регионе можно повысить с помощью совместных учений ВС Украины и сил североатлантического альянса. По его словам, эти учения должны задействовать морской, воздушных и сухопутный компоненты.
Посол заявила о необходимости установления «надлежащего демократического гражданского контроля» над ВС Украины и добавила, что принятие необходимых законопроектов «станет важным сигналом для НАТО».
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