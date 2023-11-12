Офис Зеленского отверг предложение отказаться от части территорий

Предложения отказаться от части территорий Подоляк назвал «удивительными». Подоляк выразил недоумение, что на Западе озвучивают подобные инициативы, но не предлагают Украине гарантий.

Советник главы офиса президента заявил, что Украина может завершить конфликт только благодаря значительной военно-технологической помощи со стороны западных стран.

Бывший главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис посоветовал Киеву «временно смириться» с потерей территорий. По его словам, Украине требуется время для восстановления сил, сообщает «Радиоточка НСН».

