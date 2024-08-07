Обязательную эвакуацию из 23 населенных пунктов объявили в Сумской области
Обязательная эвакуация объявлена еще из 23 населенных пунктов Сумской области на Украине, речь идет о порядка шести тысячах жителей. Об этом заявил глава областной военной администрации Владимир Артюх.
Он отметил, что подписал соответствующее распоряжение. По словам Артюх, эвакуации подлежат около шести тысяч человек, среди которых 425 детей.
Согласно данным официального ресурса для оповещения, в Сумской области уже более суток действует воздушная тревога, местные СМИ неоднократно сообщали о взрывах в регионе.
Сумская область граничит с Курской областью России, которая подверглась массированной атаке со стороны Украины 6 августа. Тогда Минобороны РФ сообщило, что группировка примерно из 300 украинских военных попыталась прорваться на территорию России у курской границы. Кроме того, регион подвергся обстрелам и атакам украинских БПЛА, а в ночь на 7 августа ВСУ дроном ударили по машине скорой помощи около Суджи. В результате погибли водитель и фельдшер, еще один врач получил ранение, передает «Радиоточка НСН».
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