Обязательную эвакуацию из 23 населенных пунктов объявили в Сумской области

Он отметил, что подписал соответствующее распоряжение. По словам Артюх, эвакуации подлежат около шести тысяч человек, среди которых 425 детей.

Согласно данным официального ресурса для оповещения, в Сумской области уже более суток действует воздушная тревога, местные СМИ неоднократно сообщали о взрывах в регионе.

Сумская область граничит с Курской областью России, которая подверглась массированной атаке со стороны Украины 6 августа. Тогда Минобороны РФ сообщило, что группировка примерно из 300 украинских военных попыталась прорваться на территорию России у курской границы. Кроме того, регион подвергся обстрелам и атакам украинских БПЛА, а в ночь на 7 августа ВСУ дроном ударили по машине скорой помощи около Суджи. В результате погибли водитель и фельдшер, еще один врач получил ранение, передает «Радиоточка НСН».

