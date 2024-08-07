Обязательную эвакуацию из 23 населенных пунктов объявили в Сумской области

Обязательная эвакуация объявлена еще из 23 населенных пунктов Сумской области на Украине, речь идет о порядка шести тысячах жителей. Об этом заявил глава областной военной администрации Владимир Артюх.

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Он отметил, что подписал соответствующее распоряжение. По словам Артюх, эвакуации подлежат около шести тысяч человек, среди которых 425 детей.

Согласно данным официального ресурса для оповещения, в Сумской области уже более суток действует воздушная тревога, местные СМИ неоднократно сообщали о взрывах в регионе.

Сумская область граничит с Курской областью России, которая подверглась массированной атаке со стороны Украины 6 августа. Тогда Минобороны РФ сообщило, что группировка примерно из 300 украинских военных попыталась прорваться на территорию России у курской границы. Кроме того, регион подвергся обстрелам и атакам украинских БПЛА, а в ночь на 7 августа ВСУ дроном ударили по машине скорой помощи около Суджи. В результате погибли водитель и фельдшер, еще один врач получил ранение, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:ЭвакуацияУкраина

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