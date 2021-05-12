Обвиненный в госизмене Медведчук заявил о готовности к аресту
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук, обвиняемый в госизмене, не считает себя виновным, однако готов к любому исходу дела, в том числе аресту. Об этом политик заявил журналистам возле офиса генпрокурора Украины.
Накануне украинская Генпрокуратура предъявила Медведчуку обвинение по делу о государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму, отмечает РИА ФАН.
«Конечно, я знаю сегодня характер власти, злоупотребления власти, я хочу вам сказать, что я готов к любому исходу, но считаю, что это незаконно и это будет грубейшим нарушением норм конституции и действующего уголовно-процессуального законодательства, потому что для этого (ареста – прим. НСН) нет никаких оснований», — цитирует Медведчука РИА Новости.
Лидер ОПЗЖ подчеркнул, что «не чувствует ни в чем своей вины», не намерен скрываться от правоохранительных органов и готов защищаться.
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