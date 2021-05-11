Медведчук заявил, что не намерен прятаться от украинского правосудия

Депутатам Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку предъявили обвинения в госизмене и расхищении национальных ресурсов в республике Крым. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил, что Медведчук передавал секретные данные о местонахождении военных подразделений российской стороне.

Медведчук опубликовал свое заявление на сайте партии, которую возглавляет. "Заявляю, что я нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия", - написал Медведчук. По его словам, он намерен "добиваться справедливости".

